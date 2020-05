publié le 11/05/2020 à 04:30

Pendant près de deux mois, depuis la mardi 17 mars, les Françaises et les Français ont été priés de rester chez eux dans la mesure du possible. Pour pointer le bout de son nez dehors, il fallait être muni d'une attestation. Après les premières pénuries de pâtes ou de papier toilette, le télétravail a fait irruption dans la vie de nombreuses personnes. Les parents ont dû jongler entre les visioconférences et les cours à domicile pour leurs enfants.

Et après une mise en place à marche forcée, marquée par quelques tâtonnements de l'exécutif, les esprits étaient déjà tournés vers le déconfinement. La vie d'après. Comment desserrer la vis sans provoquer une seconde vague de contagion ? Les personnels soignants, qui arrivaient déjà essoufflés et en manque de moyens avant d'affronter cette crise, n'ont cessé d'appeler la population à la prudence et au respect des consignes sanitaires.

C'est devant les députés qu'Édouard Philippe a confirmé la date du lundi 11 mai pour entamer le tant attendu déconfinement. Un processus dont il a précisé les contours quelques jours plus tard, entouré des membres de son gouvernement. Port du masque dans les transports, déplacements limités à 100 km du domicile, maintien du télétravail... La vie à partir du 11 mai va-t-elle vraiment redevenir comme avant ?

Suivez la première journée du déconfinement :

07h45 - François Asselin, président de la CGPME est l'invité d'Alba Ventura. Et il a pointé un risque majeur qui pèse sur notre économie : "Le chômage partiel risque de se changer en chômage tout court." "Avant de travailler plus il faut avoir plus de travail", a-t-il ajouté.



07h17 - On dénombre moins de 50 km de bouchons en Île-de-France à cette heure. Un niveau jugé "faible" par Sytadin.



07h00 - Le mot d'Yves Calvi au lancement de cette première matinale du déconfinement :



"Cette fois-ci nous y sommes. Nous allons vivre ensemble le moment le plus délicat de la pandémie : le déconfinement. Et ça va être passionnant, car l’art du déconfinement est beaucoup plus difficile que celui du confinement, enfermés à la maison.

Il faut y aller, l’économie du pays en a largement besoin et c’est elle qui nous nous fait vivre. Alors, abordons cet exercice de style dans un bon état d’esprit RTL est là pour ça et pour vous accompagner."

06h55 - "Le déconfinement c'est pas la fiesta", tient à mettre en garde Sylvie, infirmière dans le Val d'Oise. Lorsqu'elle s'aperçoit que certains transports sont déjà bondés ce matin, "ça me fait bondir", réagit-elle, même si "je m'y attendais". D'après Sylvie, déconfiner dès aujourd'hui "c'est trop tôt". "On a peur de recommencer ce que l'on a fait il y a un mois. Ca nous fait peur, on en parle beaucoup entre nous, explique-t-elle. Et si une deuxième vague frappait la France ? "On est prêt mais on a pas envie, c'est tellement difficile."

06h50 - Les Français sont appelés à porter massivement un masque, qu'il soit chirurgical ou grand public (en tissu, ndlr). Dans quelles circonstances faut-il porter un masque ? On vous éclaire dans cet article.



06h42 - Les usagers franciliens devant voyager en heures de pointe à partir du lundi 11 mai devront se munir de nouvelles attestations. Il en existe deux types. Les deux attestations ont été publiées sur le site de la région par la préfecture de Paris et peuvent désormais y être téléchargées. Invité de RTL hier, Jean-Baptiste Djebbari a annoncé qu'une tolérance serait respectée jusqu'à mercredi.



06h30 - Il y a "encore assez peu de monde en gare de la Part-Dieu", constate notre correspondant à Lyon, qui a remarqué néanmoins une légère "reprise" de l'activité. Selon lui, la distanciation est respectée dans les bus et trams, qui ne sont pas pleins.



06h25 - "Le plus compliqué à gérer pour nous va être l'aspect sanitaire, les enfants vont passer énormément de temps à se laver les mains", confie Laurence, directrice d'école dans l'Eure.



06h20 - "On va rouvrir toutes les promenades de bords de mer", annonce sur RTL François Blanchet, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui se félicite que "les gens ont pris la mesure de la crise, ils ont adopté les gestes barrières". Dans sa commune, "entre 60 et 70% des enfants" vont reprendre l'école cette semaine.



06h15 - Selon le site Sytadin, il y a 10 km de bouchons en Île-de-France. C'est bien moins que la normale à la même heure.



06h10 - Le respect des gestes barrières dans les transports semble déjà difficile à respecter. Selon notre envoyé spécial à Aulnay-sous-Bois, de nombreux bus déversent leur flot de passagers.

06h03 - Si une tolérance est appliquée dans es transports jusqu'à mercredi concernant les attestations à fournir, le port du masque, lui, est obligatoire dès maintenant. En cas de non respect, vous risquez une amende.



5h48 - Si Anne Hidalgo envisage la mise en place de la circulation alternée face à un recours massif à la voiture, le secrétaire d'État aux Transports a indiqué sur RTL que ce ne serait pas étendu à toute la France.



5h15 - Si les transports reprennent une fréquence plus soutenue, notamment à Paris, les mesures restent strictes en matière de port de masque et de distanciation sociale.

4h42 - L'Élysée a indiqué dans la nuit que la loi sur l'état d'urgence sanitaire n'a pas pu être promulguée à temps pour le début du déconfinement. Des mesures comme l'interdiction de déplacement à plus de 100 km de son domicile restent en suspens.

04h30 - Bonjour et bienvenue pour suivre avec nous cette journée qui marque le début du déconfinement, après près deux mois de confinement. Les transports vont-ils être bondés ? Les Français vont-ils encore pratiquer massivement le télétravail ? Va-t-on voir des queues immenses se former devant les coiffeurs, autorisés à ré-ouvrir ? C'est ce que nous allons ensemble.