Coronavirus : faudra-t-il travailler plus pour sortir de la crise ?

publié le 06/05/2020 à 18:00

L'Institut Montaigne, un think tank proche du patronat, croit avoir trouvé la solution pour faire repartir l'économie française : travailler plus. En supprimant des jours de congés, une semaine de vacances à la Toussaint, et en réduisant le repos minimal de 11 heures entre deux journées de travail... Est-ce que ça peut marcher ?

Si la crise est liée à un problème d'offre essentiellement, la solution de l'Institut Montaigne serait probablement utile. Si c'est plutôt un problème de demande, on ne résoudra pas grand chose en faisant travailler davantage les gens. Le problème dans les semaines qui viennent c'est qu'on aura trop de bras que pas assez.



Il y aura des secteurs en tension, et les entreprises pourront être tentées de rattraper le temps perdu, surtout celles qui ont largement eu recours au chômage partiel. Pour autant, il faudra quand même travailler plus si on veut financer un système de santé et plus largement notre modèle social.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Hors-série Lenglet-Co : crise du coronavirus, un podcast quotidien présenté par François Lenglet et Catherine Mangin, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et révolutions provoquées par la crise du coronavirus en France, en Europe et dans le monde.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl.fr et ou laissez un message sur la page Facebook de RTL.