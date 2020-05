Carte du déconfinement : votre département est rouge, ce que cela signifie

publié le 08/05/2020 à 14:01

La nouvelle carte définitive de l'épidémie de Covid-19 a été dévoilée jeudi 7 mai par la Direction de la santé. Présentée chaque jour jusqu'à aujourd'hui, cet outil était censé donner un aperçu du niveau de déconfinement auquel les Français doivent s'attendre à partir du 11 mai.

Le gouvernement français a opté pour un déconfinement prudent encore assorti de nombreuses obligations à partir de lundi, maintenant en "rouge" quatre régions dont l'Ile-de-France, ainsi que le département de Mayotte, où le déconfinement est carrément renvoyé au-delà du 11 mai. Ce qui place encore 32 départements et près de 27 millions d'habitants dans un confinement encore très contrôlé.



La carte des départements a donc été figée et les restrictions sanitaires du déconfinement adaptées en fonction de la couleur du département. Pour rappel, les deux critères analysés pour constituer cette carte de synthèse sont l'évolution de l'épidémie (le coronavirus est-il en circulation active ou non ?) et la pression sur les services de réanimation.

Ainsi, sur la carte présentée définitivement ce jeudi 7 mai, 32 départements sont au rouge (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse, Ardennes, Marne, Aube, Haute-Marne, Haute-Saône Côte d'Or, Jura, Doubs, Territoire de Belfort, Saône-et-Loire, Nièvre, Yonne, Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Paris et Mayotte.).

La carte de l'épidémie figée fixe le degré de déconfinement

Si votre département est placé en rouge, les modalités de déconfinement seront plus strictes. Cela signifie que le nombre de personnes infectées par le virus et de personnes en réanimation sont encore trop importants. Les restrictions de déplacement seront donc plus importantes que dans les autres départements. Les collèges resteront également fermés dans ces départements. Dans les deux cas, rouge ou vert, les lycées resteront quant à eux fermés au moins jusqu'à début juin.

À l'inverse, si votre département est placé en vert, cela signifie que le déconfinement va se dérouler dans les conditions énoncées par le Premier ministre ce jeudi, notamment en ce qui concerne la réouverture des crèches, parcs, jardins, et certains sites naturels, contrairement à ceux classés en rouge. Les collèges rouvriront également, à commencer par les classes de 6ème et de 5ème, et dans la limite de 15 élèves par classes.

À noter que Jérôme Salomon avait précisé qu'il n'y aurait pas de département en orange lors de cette présentation du 7 mai, mais seulement un classement en vert ou en rouge. En effet, les zones orange de la carte de synthèse représentaient les départements ayant "vocation à basculer d’ici au 11 mai en vert ou en rouge", en fonction de l’évolution sur la circulation du virus et de la saturation des services de réanimation.