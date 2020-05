Le gouvernement envisage-t-il un plan de reconfinement ?

publié le 09/05/2020 à 07:37

Alors que le Premier ministre vient d'acter la "levée progressive du confinement" le 11 mai prochain ce jeudi 7 mai, un reconfinement est-il envisageable ? Oui si on en croit Édouard Philippe qui a assuré qu'en cas de recrudescence de l'épidémie, le reconfinement était une option envisagée par le gouvernement.

"Nous l’envisageons. Nous devons tout envisager, mais nous préférons ne pas en arriver là. Le moment du déclenchement de cette mesure dépendrait de beaucoup de facteurs, mais tout ce que nous allons faire a pour objet d'éviter cette extrémité", a répondu le Premier ministre lors de sa conférence de presse détaillant le plan de déconfinement. Selon lui, cette éventualité "dépendrait de la rapidité de reprise de l’épidémie".

Lors de son audition au Sénat, Jean Castex, le "Monsieur déconfinement" du gouvernement, avait lui aussi indiqué avoir préparé un "plan de reconfinement", pour faire face à l'éventualité d'un rebond de l'épidémie de coronavirus.

Un "plan de reconfinement" préparé par Jean Castex

Auditionné ce mercredi 6 mai, devant le Sénat, il a réaffirmé l'importance de la mobilisation des citoyens afin de mener à bien la sortie du confinement. "Il me semble observer un petit relâchement et ce n’est pas bon. Si ça se prolonge en phase de sortie du confinement, si on ne respecte pas les gestes-barrières, on risquera la rechute", a-t-il prévenu. Il en appelle donc au civisme des Français.