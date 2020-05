et Benjamin Sportouch

Vers une circulation alternée à Paris ? La maire PS de Paris Anne Hidalgo envisage de demander la "circulation alternée" si le trafic automobile après le déconfinement du 11 mai est "trop intense".

"Un afflux massif de véhicules motorisés augmenterait le niveau de pollution atmosphérique, laquelle est déjà responsable de 48.000 morts par an en France et 6.500 dans le Grand Paris", justifie Anne Hidalgo dans un entretien au Journal du Dimanche. Pour favoriser l'usage du vélo, la maire de Paris avait annoncé il y a plusieurs jours la création de 50 km de pistes cyclables provisoires.

La circulation alternée est une hypothèse qui avait été "étudiée au ministère des Transports", explique Jean-Baptiste Djebbari, qui ajoute ne pas l'avoir retenue. "Nous avons beaucoup soutenu Anne Hidalgo sur la mise en place de pistes cyclables temporaires. Mais en Île-de-France, vous avez 36% des franciliens travaillent à plus de 15 kilomètres de leur domicile", indique le secrétaire d'État aux Transports.

"Nous regarderons les jours prochains l'état du trafic et nous serons en mesure d'adapter les mesures en fonction de cela", a-t-il poursuivi.

Des rues entièrement piétonnes

Plusieurs rues seront totalement piétonnisées, comme "Petits-Champs, Monsigny, Mouffetard, Faubourg-Saint-Denis, Aligre, ou au Carrousel du Louvre". D'autres auront "une ou deux files de stationnement" supprimées pour "élargir les trottoirs".

"Les rues autour des écoles pourront aussi être fermées aux voitures, aux heures d'entrée et de sortie des enfants, ou de façon permanente", a annoncé la maire de Paris, mettant ainsi en application un de ses projets abordé lors de la campagne des municipales. Elle juge également "indispensable" pour les entreprises qui le peuvent de poursuivre le télétravail et, si ce n'est pas possible, d'instaurer des "horaires de travail décalés".