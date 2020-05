Déconfinement : comment va se dérouler le retour à l'école

publié le 11/05/2020 à 10:31

La pré-rentrée s'entame ce 11 mai. À Amiens, le chemin de l'école est désormais balisé avec de la peinture sur le trottoir. La maire d'Amiens Brigitte Fouré est venue ce matin accompagner les élèves et expliquer les nouvelles dispositions dans le cadre du déconfinement.

A l'école de Jules Lefebvre, des marquages au sol indiquent le sens de circulation pour ne pas se croiser. Dans les sanitaires, un robinet sur deux est condamné pour faire respecter la distanciation. "Les services de la ville ont implanté des pictogrammes marquant des pas d'enfant pour bien montrer la distance de un mètre à respecter. C'est comme un jeu : il faut que les enfants respectent les règles mais sans que ce soit une contrainte insupportable", explique Brigitte Fouré.

Cette semaine, trois classes sur huit vont rouvrir, pour accueillir une trentaine d'élèves sur les 190 écoliers que compte l’établissement. La maire rappelle qu'elle veut avant tout rouvrir l'établissement progressivement. "On a accueilli des enfants de personnel soignant pendant la période de confinement, et dans les semaines prochaines, on va accueillir de plus en plus d'enfants, et on va se former au fur et à mesure en découvrant de nouvelles pratiques", confie-t-elle en tenant à saluer les enseignants qui reprennent leur poste.