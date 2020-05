Déconfinement : transports, écoles, commerces... Les premières heures de liberté

publié le 11/05/2020 à 10:26

Bienvenue dans ce 43e épisode de RTL avec vous, le podcast de la rédaction de RTL sur le coronavirus de ce lundi 11 mai, on parle de cette date depuis plusieurs semaines, c’est le Jour 1 du déconfinement.

Le premier point noir ce lundi : les transports. Le port du masque est obligatoire, mais la distanciation est difficile à respecter. À Aulnay-sous-Bois ou encore en gare Saint-Lazare, les bus et les trains étaient bondés ce matin. Second point sensible : l'école. En effet, comment faire respecter les gestes barrières, notamment aux plus petits ?

Et puis c’est aussi aujourd’hui la réouverture des commerces qui étaient restés fermés depuis près de deux mois. Et certains n’ont pas attendu le lever du jour, ils ont rouvert dès minuit. Tout ça va faire du bien à pas mal de monde mais il faudra respecter de nombreuses règles que ce soit au travail ou dans l'espace public.

