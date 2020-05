Coronavirus : comment l'Italie organise-t-elle son déconfinement ?

publié le 11/05/2020 à 05:14

L'Europe se déconfine petit à petit, chaque pays à son rythme. Si l'Allemagne va plus vite que tout le monde, l'Italie, pays le plus violemment touché par le Covid-19, y va plus doucement. À Rome, la capitale renaît tout en douceur. Les bars rouvrent pour vendre espresso et capuccino, mais uniquement à emporter. "C’est aussi un retour à la convivialité, à distance", apprécie une Romaine, café à la main.



Dans les transports en commun, les métros et bus circulent à moitié vides. Il faut dire que les passagers ne sont pas rassurés par le port du masque obligatoire ainsi que la distanciation sociale mise en place. "On a très peur, donc on se déplace en scooter pour limiter les dangers", explique une habitante de la Ville Éternelle.

Du côté des commerces de détail, qui emploient quelque 155.000 personnes à Rome, ils ne lèveront leurs rideaux que le 18 mai. Les restaurants quant à eux ne pourront reprendre une activité que bien plus tard.

Les écoles fermées

Plus au nord, à Gênes, l’activité reprend avec difficulté, comme dans une fabrique de pesto. Mais malgré une baisse du 30% de chiffre d’affaires, la patronne de l’entreprise maintient en poste les 15 salariés. "Je repars avec l’esprit du combattant. Ce n’est pas simple avec toutes les obligations : les masques, les gants, les blouses à usage unique. La distance de sécurité chez nous, elle est de 5 mètres", explique-t-elle en souhaitant "courage à tous".

Côté éducation, les écoles restent fermées jusqu’en septembre. Mais les enfants, qui doivent respecter les distances sanitaires, peuvent profiter des parcs rouverts, sous surveillance de la police à cheval.