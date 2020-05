Transports : pourquoi (et comment) remplacer sa voiture par un vélo

publié le 07/05/2020 à 06:35

Dire adieu à la voiture. Ne plus jamais se retrouver coincé dans les bouchons. On est beaucoup à en rêver, surtout après une journée de boulot compliquée, longue, harassante... Mais bon, concrètement cela semble difficile, voire impossible de sauter le pas.

Pourtant, les alternatives à la voiture existent. Le vélo notamment. Vous l’avez sans doute remarquez autour de vous, de plus en plus de personnes s’y mettent, se rendent tous les jours à leur travail à vélo.



Dans ce cinquième épisode de Tilt, Jean raconte comment il a décidé d'abandonner sa voiture et de se mettre au vélo. Désormais, il utilise le vélo pour tous ses déplacements, même pour faire ses courses. Jean s’est d’ailleurs offert un vélo cargo pour pouvoir les faire sans avoir recours à une voiture. Pour lui, le vélo est bien plus qu’un moyen de transport. C’est une philosophie de vie.

