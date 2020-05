Crédit : Ministère de la Santé et des Solidarités/Twitter/DR

publié le 09/05/2020 à 08:35

Jeudi 7 mai, les Français attendaient impatiemment la carte épidémique des départements dévoilée par le gouvernement. Compilant les données de circulation active du virus et celles de la tension hospitalière, elle classe les départements en rouge ou en vert et définit les modalités de déconfinement.

Ainsi, les départements en vert bénéficient des modalités de déconfinement les plus "souples", dans la limites de ce que le gouvernement permet, alors que les régions en rouge en revanche connaissent une étreinte un peu plus serrée sur le virus, notamment du fait d'une occupation de lits en soins intensifs encore trop importante.

Les habitants de territoires en rouge pourront sortir dans un rayon de 100 km sans attestation, pourront prendre les transports en commun, avec port du masque obligatoire, et pourront choisir d'envoyer leurs enfants dans les crèches et les maternelles, ainsi que les écoles primaires. Sous réserve que les maires ouvrent les locaux, et toujours sur le principe du volontariat.

#CORONAVIRUS #COVID19 | Retrouvez le détail des mesures concernant les transports dans le cadre de la stratégie nationale de déconfinement présentée par @EphilippePM.

Pour plus d’informations 👉 https://t.co/YllvaHRyt0 pic.twitter.com/FHIoAJuCBJ — Gouvernement (@gouvernementFR) May 2, 2020

En zone rouge comme en zone verte, les commerces seront ouverts, avec bien entendu des mesures sanitaires strictes. Contrairement aux zones en rouge, la population des zones vertes pourra profiter des jardins, des parcs et de certains sites naturels. Les collèges y seront aussi rouverts pour les élèves de sixième et de cinquième. Quant aux activités sportives individuelles de plein air, elles sont permises dans l'ensemble des régions.