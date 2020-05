publié le 11/05/2020 à 05:42

Le point le plus critique et le plus redouté lors du déconfinement qui début ce lundi 11 mai reste les transports en commun. Le masque y est ainsi obligatoire, et le trafic a augmenté par rapport à la semaine précédente. Mais du fait des règles sanitaires, il y aura beaucoup moins de places à l’intérieur.

Du côté de la SNCF, l’offre des TGV est de 30%, elle reste volontairement limitée pour éviter les déplacements longs. Pour les Ouigo, certains sont de retour. Pour les Trains express régionaux (TER), il y en aura plus d’1 sur 2, il y aura la même fréquence sur le réseau des Transiliens.

En Île-de-France, 3 métros sur 4 sont en service avec un trafic renforcé sur la ligne 13, très fréquentée. Les lignes automatiques sont à 100% de leurs capacités, et 60 des 302 stations de métro de Paris sont fermées car il y est trop difficile de gérer les flux. Toutes les gares en banlieue sont ouverte, il faudra compter 3 RER sur 4 sur les lignes A et B. Même fréquence pour les bus.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Des brigades de l'Assurance maladie vont débuter un travail de recensement des malades afin de cartographier au mieux l'épidémie de Covid-19 alors que le déconfinement débute.

Météo - 26 départements sont en vigilance orange et deux en vigilance rouge pluie-inondation selon Météo-France.

Politique - La loi sur l'état d'urgence sanitaire n'a pu être promulguée à temps pur être applicable dès ce lundi.