Déconfinement : la CGT et SUD appellent à manifester à Toulouse

publié le 11/05/2020 à 09:27

Le 11 mai, au premier jour du déconfinement, la CGT et SUD ont appelé le personnel des hôpitaux toulousains à débrayer et à se rassembler sous le mot d'ordre "Vous ne confinerez pas notre colère". Les deux syndicats revendiquent notamment "des masques FFP2 ou FFP3 non périmés ou dégradés pour tout le personnel, la création de 1.500 postes minimum au CHU de Toulouse pour combler le sous-effectif, et la création d’un nouvel hôpital au nord de la ville".

La CGT et SUD demandent aussi l'augmentation de deux points de salaire pour les agents du CHU, et la bonne attribution de la prime de 1.500 euros promise par le gouvernement aux personnels soignants.

"Il s’agit de revendications nationales qui ont, bien sûr, une déclinaison locale. Il existe des difficultés, c’est la vie normale de n’importe quelle grosse institution. Mais l’incroyable solidarité vécue pendant deux mois au sein de notre hôpital ne date pas de cette crise", a de son côté expliqué Marc Penaud, directeur général du CHU de Toulouse, dans les colonnes de La Dépêche du Midi.