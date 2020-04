Déconfinement : comment vont s’organiser les coiffeurs dès le 11 mai ?

publié le 28/04/2020 à 21:47

C'est une nouvelle qui a dû réjouir beaucoup de Français et de Françaises. Les salons de coiffure pourront rouvrir à partir du 11 mai, date du début du déconfinement. Mais comment cela va-t-il pouvoir s'organiser en respectant la distanciation sociale et les gestes barrière?

"Chaque client doit se laver les mains quand il rentre, se mettre du gel hydroalcoolique. Il doit aussi avoir un masque qui s'attache derrière les oreilles. On vient avec son masque parce que la coiffure c'est 1 million de consommateurs par jour, donc on est incapable de fournir autant de masques", explique au micro de RTL Franck Provost, coiffeur, président du groupe Provalliance (Franck Provost, Jean-Louis David, Saint-Algue…) et président du Conseil National des Entreprises de coiffure. Si un client se présente dans un salon sans masque, "on ne doit pas le prendre", précise-t-il.

De leur côté, les coiffeurs doivent avoir "masques et lunettes, et des visières pour les barbers". Il doit aussi y avoir "des peignoirs à usage unique" et une distance de 1 mètre entre chaque client.

Une prise de rendez-vous en ligne

Pour réguler l'affluence dans les salons de coiffure, la prise de rendez-vous se fait en ligne parce que selon l'étude faite, "59% des Français veulent aller chez le coiffeur", la première semaine de déconfinement. Le 11 mai tombe un lundi, jour de fermeture généralement des salons. "Je pense qu'ils vont s'organiser car il faut former le personnel à la désinfection du matériel, que l'on faisait déjà, de chaque place. Tout cela doit être préparé et organisé (...) Normalement, on devrait être bons pour le 11", conclut Franck Provost.

