Carte du déconfinement : votre département est vert, ce que cela signifie

Crédit : Ministère de la Santé et des Solidarités/Twitter/DR

et Sylvain Zimmermann

publié le 08/05/2020 à 09:45

C'est un déconfinement prudent encore assorti de nombreuses obligations qui débutera le lundi 11 mai. Le gouvernement a décidé de maintenir en "rouge" quatre régions dont l'Ile-de-France, soit plus du tiers de la population. Dans ces territoires, la sortie du confinement se fera sur une base plus stricte que dans le reste du pays.

Édouard Philippe a présenté jeudi 7 mai les modalités concrètes du déconfinement. Après deux mois de confinement globalement respecté sur l'ensemble du territoire, "la France est divisée en deux", a constaté jeudi le Premier ministre, accompagné de nombreux ministres, lors d'une conférence de presse à Matignon. La carte définitive des départements français (classés en vert ou en rouge selon la gravité de la situation sanitaire) a également été dévoilée.

Sur la carte présentée, 69 départements sont au vert (Seine-Maritime, Eure, Calvados, Manche, Orne, Mayenne, Ile-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Morbihan, Finistère, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénnées-Atlantiques, Hautes-Pyrénnées, Gers, Lot-et-Garonne, Lot, Dordogne, Charente, Deux-Sèvres, Maine-et-Loire, Sarthe, Loir-et-Cher, Eure-et-Loir, Loiret, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Vienne, Allier, Creuse, Haute-Vienne, Corrèze, Cantal, Puy-de-Dôme, Loire, Haute-Loire, Rhône, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Ardèche, Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute Provence, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Lozère, Aveyron, Tarn, Hérault, Aude, Tarn, Tarn-et-Garonne, Ariège, Haute-Garonne, Corse du Sud, Haute Corse et la Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion).

Cela signifie qu'à compter du 11 mai dans ces départements, les crèches, parcs, jardins, et certains sites naturels pourront rouvrir ainsi que les collèges, à commencer par les classes de 6ème et de 5ème, et dans la limite de 15 élèves par classes. Même dans ces territoires, les plages resteront fermées avec des réouvertures au cas par cas, sur autorisation des préfets.

Mercredi, la dernière version de cette carte avait été mise à jour par la Direction de la santé suivant les deux critères pris en compte : l'évolution de l'épidémie (le coronavirus est-il en circulation active ou non ?) et la pression sur les services de réanimation. L'objectif était qu'il n'y ait plus de départements orange ce jeudi 7 mai.

