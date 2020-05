Déconfinement : "Il y a l’anxiété de la reprise", dit un directeur d'école

publié le 11/05/2020 à 10:20

"Une rentrée inédite". C'est ainsi que Patrick Nénert, directeur d'école à Sereilhac (Haute-Vienne) décrit la journée du 11 mai qui marque le déconfinement après deux mois d'isolation dus à l'épidémie de coronavirus. Les professeurs sont, selon lui, "impatients de reprendre" mais aussi inquiets. "Il y’a l’anxiété de la reprise, ajoutée à l’anxiété du contexte".

Cette première journée sera celle d'une réunion organisée avec les enseignants mais aussi "monsieur le maire, le personnel qui travaille dans l’école et autour de l’école", explique Patrick Nénert. L'objectif est de parvenir à organiser l'établissement de manière à respecter les consignes sanitaires et surtout "les temps de transition", c'est-à-dire" les temps d’arrivée des enfants, les temps du départ, la pause méridienne du midi qui pose quelques inquiétudes", poursuit-il. "Il faut qu’on harmonise tout ça et qu’on se cale : tout le côté matériel est prêt, maintenant c’est le côté humain qu’il faut bien caler tous ensemble".



Les élèves feront eux leur rentrée demain, mardi. "On sera entre 12 et 15 élèves par groupe". Les professeurs seront eux "cinq" pour un peu moins de 100 élèves au total. "Deux de mes collègues pour raison de santé ne peuvent pas reprendre, justifie Patrick Nénert, mais seront suppléés pendant cinq jours par deux collègues de maternelle qui, elles, ne retrouveront leurs élèves que dans deux semaines."