publié le 16/04/2020 à 10:44

Près de 700 marins du porte-avions Charles de Gaulle ont été testés positif au Covid-19. Le bateau a accosté prématurément à Toulon avec 50 cas à bord, dimanche 12 avril. Le bilan n'est pas définitif puisque d'autres résultats sont encore attendus.

Une trentaine de militaires sont actuellement hospitalisés, un est en réanimation. Les autres, ceux qui ont été testés positifs, sont sur leur base militaire : à Toulon pour les marins du porte-avions, et en Bretagne pour les pilotes de Rafale qui sont déjà rentrés sur leur base aérienne.

Pour tous les marins testés négatifs, le confinement se poursuit à la maison avec une surveillance médicale et en parallèle sont menées toutes les opérations de désinfection des navires, le porte-avions et les frégates qui l'accompagnent, mais aussi la désinfection des avions de chasse Rafale et des hélicoptères qui étaient embarqués au cours de la mission.

Un lieu propice à la propagation du virus

Ce porte-avions est un lieu propice à la propagation du virus parce qu'à bord, pour les 1.700 marins, la règle est la promiscuité. Pas de chambres individuelles, pour les matelots ce sont même de grands dortoirs, les sanitaires sont partagés, et puis les coursives sont étroites et les escaliers très raides, un peu comme des échelles.

Vous êtes donc obligés en permanence pour monter et descendre ces échelles de poser vos mains sur des rampes métalliques et des milliers de marins font la même chose toute la journée, donc forcément, on le voit avec les chiffres, pour le virus c'est une propagation extrêmement facile.