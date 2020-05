publié le 11/05/2020 à 19:55

Pour le président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, ce déconfinement, c'est "l'accomplissement d'un travail mené tous ensemble". Faisant le point sur la situation sanitaire, il s'est félicité : "Notre région a été l'une des première touchée puisqu'on était à la frontière de l'Italie. On eu les premiers clusters. On est passés par des phases difficile et puis, en travaillant vraiment tous ensemble notre région, qui était orange, a pu devenir verte pour le déconfinement".

Aussi, pour préparer au mieux cette nouvelle phase, l'ancien président des Républicains explique avoir mis en place "le maximum d'outils de protection". "Cette journée, c'est la sortie d'un week-end où l'on a distribué des masques à tous les habitants notamment de nos petites communes de moins de 2.000 habitants." Une initiative rejoignant son engament à fournir 9 millions de masques en tissu à la population de la région. "Un défi" qui sera tenu, assure-t-il : "En trois jours, on a distribué presque 2 millions de masques".

En ce qui concerne les transports, Laurent Wauquiez explique rester très "vigilant" et "attentif" mais assure que cette première journée s'est bien déroulée même s'il "considère que la SNCF ne met pas suffisamment de trains en route." Mais, le président de région l'assure : "Mon premier défi, qui est le défi de demain (mardi 12 mai), c'est le transport scolaire. Nous assurerons le transport de quasiment 20.000 enfants qui vont nous être confiés et qui seront dans des cars pour aller en direction de leur école."

Aussi, si le gouvernement considère que les masques ne sont pas nécessaires avant l'âge de 11 ans, Laurent Wauquiez explique avoir décidé d'ouvrir les transports scolaires sans "appliquer la consigne du gouvernement". "J'ai décidé que demain matin chaque enfant aurait un masque. Je ne comprends pas le fait de nous dire qu'au-dessus de 11 ans il faut un masque et en-dessous de 11 ans il n'en faut pas. Pour moi cela n'a pas de sens. Donc on a mis en place une mesure très simple : des masques pour chaque enfant dès l'âge de 6 ans pour pouvoir tous les protéger".