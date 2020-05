et AFP

publié le 11/05/2020 à 11:02

Le jour du déconfinement est enfin là. Ce lundi 11 mai, les Français retrouvent un semblant de liberté. Dans les transports, la reprise se déroule "correctement", selon le secrétaire d'État chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari.

D'après Jean-Baptiste Djebbari, la journée de reprise se déroule "correctement" pour l'instant, a-t-il assuré ce lundi 11 mai alors que la France entame son premier jour du déconfinement en France, synonyme de retour physique pour certains au travail, par la route ou les transports en commun.

Une partie des Français reprenait le chemin du travail après deux mois de confinement et de nombreuses opérations de contrôle sont prévues dans les transports, où le port du masque est devenu obligatoire pour se déplacer.

Quasiment 100% des personnes portent des masques Le secrétaire d'État chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari





Jean-Baptiste Djebbari s'est d'ailleurs réjoui de constater que "quasiment 100% des personnes portent des masques" dans les transports en commun. Seuls, "5% des personnes qui se présentent n'ont pas de masques". Le secrétaire d'État a également indiqué que les distributions de masques réalisées ce lundi matin dans les transports en commun franciliens ont eu lieu "dans de bonnes conditions".

Pour ce qui est du trafic routier et des trains longue distance, "on a un trafic réduit", a-t-il déclaré, avant de souligner que "c'était attendu". Quelque "6 à 7% des Intercités et TGV roulaient", lundi matin, a-t-il dit. La SNCF voit son système "un peu inerte", après deux mois d'activité extrêmement réduite, "il faut un peu de temps pour faire repartir la machine", a expliqué Jean-Baptiste Djebbari, qui fixe comme objectif d'atteindre 100% du trafic pour la SNCF comme pour la RATP d'ici la fin du mois.