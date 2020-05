publié le 11/05/2020 à 08:40

Dans ce contexte, la stratégie du gouvernement tient en trois mots : protéger, tester et isoler. Protéger, cela passe par le port du masque obligatoire dans les transports. Il peut être également réclamé dans les commerces, et il est fortement recommandé dans l'espace public. Pour tester et isoler, les brigades sanitaires entrent aujourd’hui en action, pour casser les chaînes de transmission du virus.



4.000 agents des caisses primaires, formés spécialement, seront à pied d'oeuvre dès ce matin et selon les besoins de chaque département. Une présence assurée 7J/7J entre 8h et 19h.

Ces enquêteurs, choisis pour leur profil médical, vont être chargés dans un premier temps, d'appeler les personnes malades dont les coordonnées sont transmises par les médecins généralistes via une plateforme numérique. Un entretien téléphonique fouillé destiné à identifier puis remonter les cas en contact avec des malades au-delà de la sphère familiale.

200 agents déployés en cas d'alerte

Sur le terrain, des équipes mobiles gérées par le préfet vont prendre le relais : infirmières libérales, travailleurs sociaux, Croix-Rouge, protection civile... Leur mission : s'assurer des conditions d'isolement, proposer un logement à l’hôtel, ou porter des repas aux malades isolés ou handicapés.

En ce qui concerne la gestion des cas complexes : une épidémie qui se déclare par exemple dans une école, elle sera assurée par les agences régionales de santé. 150 à 200 agents dont des médecins épidémiologistes sont prêts à se déployer à la moindre alerte.