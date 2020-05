publié le 11/05/2020 à 12:38

La date du lundi 11 mai, tant attendue et à la fois tant redoutée, s'est plutôt bien passée dans les transports franciliens Malgré un couac survenu sur le la ligne 13 du métro, la reprise des transports publics s'est globalement bien déroulée.



Si des images de la ligne 13, pleine de monde, ont pu effrayer et faire craindre le pire au niveau des transports, cet afflux de personnes a été occasionné non pas par un mauvais respect des consignes de sécurité, mais par un problème technique sur la ligne.

Les intempéries de cette nuit en Île-de-France ont causé des infiltrations d'eau sur la ligne reliant Saint-Denis à Châtillon-Montrouge, plus particulièrement aux stations Carrefour-Pleyel et Mairie de Saint-Ouen, comme l'a annoncé la RATP sur Twitter. Des travaux sur place ont alors occasionné un retard de 15 minutes, ce qui a créé cet effet d'affluence.

Suite à des infiltrations d’eaux aux stations Carrefour Pleyel et Mairie de Saint-Ouen, la fréquentation des trains a été particulièrement importante en début de service sur la #Ligne13 #RATP. L’incident est désormais terminé. — Ligne 13 RATP (@Ligne13_RATP) May 11, 2020

"4h53 inondations sur la 13, il y a eu des orages à Paris. On a eu quatre problèmes sur la 13, nos équipes de maintenance ont été très réactives sur le terrain, et à 6h15 on ouvrait", explique Catherine Guillouard, PDG de la RATP, qui souligne que "les 15 minutes de retard ont fait qu'il y avait un peu de monde, mais on pouvait pas aller plus vite que ça, on avait une partie du réseau qui était inondé et en 1 heure 10 on a réglé le problème, ce qui est plutôt bien. Les équipes de maintenance de la RATP ont fait le maximum", insiste la PDG du groupe.

Depuis cet incident le trafic est revenu à la normale sur la ligne, et les mesures de distanciation peuvent ainsi être respectées. La RATP et la SNCF ont par ailleurs remarqué que le port du masque, obligatoire dans les transports, a été très bien respecté par les usagers franciliens en ce premier jour de déconfinement.