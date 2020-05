Déconfinement : votre employeur peut-il vous imposer le télétravail ?

publié le 11/05/2020 à 10:07

A l'heure du déconfinement, le gouvernement a demandé aux employeurs de privilégier le télétravail. Mais mon employeur peut-il m'imposer le télétravail ? Oui, le risque épidémique peut justifier le recours télétravail sans l'accord du salarié. D'ailleurs, pour le moment, le télétravail doit rester la règle à chaque fois qu'il peut être mis en oeuvre.

Un autre sujet pose des questions : mon employeur peut-il me refuser le fait de rester travailler à la maison ? Oui, l'employeur peut exiger le retour sur le lieu de travail s'il applique bien les consignes sanitaires. Mais s'il ne veut pas que le salarié reste chez lui, il doit motiver le refus et démontrer qu'il a besoin du salarié sur place et que sa présence est indispensable au bon fonctionnement de l'activité.

Devra-t-on aller porter un masque au bureau ? Cela ne sera pas nécessaire si le salarié travaille seul à son bureau et qu'il n'y a personne à moins d'un mètre de lui. L'employeur doit en effet limiter le nombre de salariés présents en même temps dans un même espace : maximum une personne dans 4m2.

Mais parfois l'espace est insuffisant et c'est là qu'il est important des mesures de protection individuelles supplémentaires, comme le port du masque pour faire respecter les gestes barrière. Donc en réunion, à la machine à café, dans les couloirs, quand vous risquez de croiser des collègues, là, il faut porter un masque.