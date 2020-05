Confinement : que contient le guide du télétravail ?

publié le 08/05/2020 à 15:25

Il s'agira d'une "foire aux questions". La CFTC a présenté vendredi 8 mai sur RTL un guide du télétravail, par la voix de son président Cyril Chabanier. Décrit comme une première "phase" dans l'organisation de ce nouveau mode de travail imposé par le confinement, il a été élaboré en partenariat avec le ministère du travail et les partenaires sociaux.

En cette période de crise sanitaire et de confinement, 40% des Français et Françaises sont en télétravail, et nombreux sont celles et ceux qui "l'ont découvert", explique Cyril Chabanier. Dans cette perspective, cette première version "juridique" vise à répondre à des questions simples. Parmi elles : "Un employeur peut-il imposer le télétravail ?". La réponse est "oui", déclare Cyril Chabanier. "Et parce que le télétravail peut être imposé, il était nécessaire d'avoir des règles", poursuit-il.

Cyril Chabanier espère aller plus loin que ce guide juridique. "Dans une deuxième phase, on donnera un véritable guide organisationnel". Celui-ci devra aborder des sujets comme la protection des travailleurs, le droit à la déconnexion ou les horaires de travail. Enfin, le président de la CFTC voit grand et appelle à "un accord national interprofessionnel sur le télétravail".