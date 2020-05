publié le 11/05/2020 à 06:54

Aux heures de pointe, il vous faudra soit des coupons de réservation pour les TER dans certaines régions, soit des attestations de votre employeur si vous prenez les transports en commun en Île-de-France.

À la station RER de Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), beaucoup de Franciliens ont mis le réveil une heure plus tôt ce lundi 11 mai pour ce premier jour de déconfinement et les bus qui s’arrêtent devant la gare déversent déjà des dizaines de voyageurs masqués qui tentent, dos à dos, de respecter les gestes barrières.

"Ce que je veux, c’est que les gens respectent - les règles -, explique à RTL Nathalie. Mais c'est pas évident, on sait que les bus et les RER seront blindés et que tout le monde va prendre les transports".

Nathalie est agent d’entretien dans une école d’Aulnay-sous-Bois. "Aujourd’hui c’est les enseignants qui reviennent, jeudi ce seront les élèves, détaille-t-elle. Cela va être 12 élèves par classe. Ce seront les enfants en échec scolaire, ensuite les enfants de soignants. Il y aura aussi une équipe de la mairie qui viendra pour désinfecter toute la journée".

Déconfinement - Le gouvernement n'a pas souhaité faire de liste sur ce qui est autorisé ou non. Conséquences : les règles concernant les déplacements pour motifs familiaux impérieux restent floues. Christophe Castaner a donné deux exemples : se rendre à un enterrement ou venir en aide à une personne vulnérable. Pour le reste, il fait appel au bon sens des tous les Français et à celui de forces de l’ordre lors des contrôles.

Commerces - La moitié des entreprises fermées depuis deux mois vont enfin pouvoir rouvrir leurs portes. Il s’agit surtout de petits commerces de proximité : 77.000 salons de coiffures, 37.000 esthéticiennes, 33.000 boutiques de vêtements, 15.000 fleuristes et 3.300 petits libraires indépendants seront de nouveau sur le pont. En tout, 10% de sociétés en plus vont se relancer.

Nouveaux cas - "Le virus est toujours là", a tweeté dimanche soir Emmanuel Macron. En effet, plusieurs nouveaux foyers ont d'ailleurs été détectés. En Vendée, plusieurs salariés d’une entreprise de découpe de volaille ont été contaminés, dans les Hauts-de-Seine, huit cas dans un foyer de jeunes travailleurs. Cela s’ajoute aux deux clusters identifiés ces derniers jours : le premier en Dordogne et le deuxième dans la Vienne.