Déconfinement : peut-on réserver des billets de train SNCF ?

publié le 11/05/2020 à 12:53

Alors que la France entame sa reprise ce lundi 11 mai, il est désormais possible de se déplacer sans attestation dans un rayon de 100 km de son domicile. Mais qu'en est-il des trajets en train ? En ligne ou en gare, les billets à la vente sont disponibles, avec quelques modifications liées au plan de déconfinement.

Pour voyager, le titre de transport et l'attestation valide pour un déplacement de plus de 100 kilomètres pourront être demandés pour accéder à la gare, que ce soit un trajet en TGV Inoui, Ouigo ou Intercités. Pour voyager à bord d'un TER, il faudra télécharger un coupon numérique gratuit demandé par cinq régions - Occitanie, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Normandie et Bourgogne-Franche-Comté. Une mesure qui a pour objectif d'éviter la saturation de certains trains.

"Afin de respecter les mesures de distanciation, réservez un coupon pour votre voyage en TER. La réservation d'un coupon d’accès à 0€ (en complément de votre billet) est désormais nécessaire dans la plupart des trains pour voyager en règle", explique la SNCF sur son site.

Des trains région-Paris en plus ce week-end

La SNCF a rajouté, dès ce week-end, des trains en circulation dans le sens province-Paris pour amorcer le déconfinement et anticiper le retour des "confinés à la campagne". Dès le 11 mai, le réseau à grande vitesse propose 35% de son trafic habituel, soit près de 300 trains. Pour rappel, un siège sur deux est réservable et les services de bar et restauration sont pour le moment suspendu.

Enfin, la SNCF souligne que des modifications d'horaires peuvent être réalisées et rappelle que les informations "sur la circulation des TGV INOUI et Intercités sont mises à jour trois jours avant le départ".