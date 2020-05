publié le 08/05/2020 à 08:28

À partir du 11 mai, "il sera possible de sortir librement dans la rue sans attestation", dans une limite de 100 km autour de sa résidence, au-delà de cette limite, "une nouvelle attestation" sera nécessaire, a annoncé ce jeudi 7 mai le ministre de l'Intérieur.

Une limite de 100 km "à vol d'oiseau" autour du lieu de résidence est en effet imposée malgré le déconfinement. "Pour permettre le contrôle de la règle des 100 km", "une nouvelle attestation sera publiée" pour aller au-delà de cette limite, selon Christophe Castaner. Pour visualiser clairement où vous avez le droit d'aller, vous pouvez vous rendre sur le site Calcmaps.com. Le site vous permet de dessiner précisément la zone de 100 kilomètres autour de l'adresse sélectionnée, en prenant en compte les rues et les bâtiments alentours.

Une fois sur le site, vous pouvez connaître le rayon d’un cercle n’importe où sur Google Maps en cliquant simplement sur un point et en déplaçant le cercle pour modifier le rayon de la carte. Sélectionnez l'onglet "dessiner un cercle" à gauche, positionnez le curseur sur votre domicile, puis faites glisser pour dessiner le cercle en sélectionnant un rayon de 100 kilomètres. Il ne faut donc pas calculer 100 kilomètres en prenant sa voiture et en regardant le compteur ou en recherchant une destination de 100 km sur Google Maps ou Via Michelin. Il s'agit en effet d'une distance à vol d'oiseau et non pas d'une distance calculée en prenant des itinéraires routiers.

Une attestation pour les trajets supérieurs à 100 km

"Pour permettre le contrôle de la règle des 100 km", la nouvelle attestation sera nécessaire pour aller au-delà de cette limite. À partir du 11 mai, il sera possible de l'imprimer, de la reproduire sur papier ou de la générer sur son smartphone à partir du site du ministère de l'Intérieur, selon le même dispositif que l'actuelle attestation de déplacement dérogatoire.

Les trajets supérieurs à 100 kilomètres devront être justifiés par un motif familial impérieux, comme un deuil ou l'assistance à une personne vulnérable, ou un motif professionnel, par exemple, un métier exigeant la mobilité. Des contrôles sont d'ores et déjà prévus dans les gares, les aérogares, sur certains tronçons d'autoroute et à l'arrivée de certaines destinations touristiques, a prévenu le ministre. 20.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour faire respecter ces règles.