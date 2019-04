publié le 11/04/2019 à 10:35

24 sélections sur la ligne de départ, réparties en quatre groupes de six, 52 rencontres à suivre durant un mois dans neuf stades : un an après le sacre des Bleus en Russie lors de la 21e Coupe du Monde masculine de football, la 8e édition de la version féminine se déroule en France, du vendredi 7 juin au dimanche 7 juillet.



4es en 2011 en Allemagne, leur meilleur résultat, les Bleues rêvent d'imiter la génération 1998 même si la finale n'aura pas lieu au Stade de France mais au Groupama Stadium de Lyon, comme les deux demi-finales. Au regard de ses matches de préparation, la bande de Corinne Diacre en a les moyens.

Pour commencer, la France (4e nation mondiale) devra s'extraire d'un groupe A plutôt relevé avec la Norvège (12e), la Corée du Sud (14e) et le Nigeria (38e). Le risque de sortie de route prématuré est toutefois limité puisque les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs 3es sur six seront qualifiés pour les 8es de finale.

Espagne, Afrique du Sud, Allemagne et Chine composent le groupe B, Australie, Italie, Brésil et Jamaïque le C, Angleterre, Écosse, Argentine et Japon le D, Canada, Cameroun, Nouvelle-Zélande et Pays-Bas le E, États-Unis (tenantes du titre), Thaïlande, Chili et Suède le F. Voici le programme complet.

Coupe du Monde 2019 : le programme complet

Phase de groupes :

Vendredi 7 juin :

21h00 : France - Corée du Sud à Paris (groupe A)



Samedi 8 juin :

15h00 : Norvège - Nigeria à Reims (groupe A)

18h00 : Espagne - Afrique du Sud au Havre (groupe B)

21h00 : Allemagne - Chine à Rennes (groupe B)



Dimanche 9 juin :

13h00 : Australie - Italie à Valenciennes (groupe C)

15h30 : Brésil - Jamaïque à Grenoble (groupe C)

18h00 : Angleterre - Écosse à Nice (groupe D)



Lundi 10 juin :

18h00 : Argentine - Japon à Paris (groupe D)

21h00 : Canada -Cameroun à Montpellier (groupe E)



Mardi 11 juin :

15h00 : Nouvelle-Zélande - Pays-Bas au Havre (groupe E)

18h00 : Chili - Suède à Rennes (groupe F)

21h00 : États-Unis - Thaïlande à Reims (groupe F)



Mercredi 12 juin :

15h00 : Nigeria - Corée du Sud à Grenoble (groupe A)

18h00 : Allemagne - Espagne à Valenciennes (groupe B)

21h00 : France - Norvège à Nice (groupe A)



Jeudi 13 juin :

18h00 : Australie - Brésil à Montpellier (groupe C)

21h00 : Afrique du Sud - Chine à Paris (groupe B)



Vendredi 14 juin :

15h00 : Japon - Écosse à Rennes (groupe D)

18h00 : Angleterre - Argentine au Havre (groupe D)

21h00 : Jamaïque - Italie à Reims (groupe C)



Samedi 15 juin :

18h00 : Pays-Bas - Cameroun à Valenciennes (groupe E)

21h00 : Canada - Nouvelle-Zélande à Grenoble (groupe E)



Dimanche 16 juin :

15h00 : États-Unis - Chili à Paris (groupe F)

18h00 : Suède - Thaïlande à Nice (groupe F)



Lundi 17 juin :

18h00 : Afrique du Sud - Allemagne à Montpellier (groupe B)

18h00 : Chine - Espagne au Havre (groupe B)

21h00 : Nigeria - France à Rennes (groupe A)

21h00 : Corée du Sud - Norvège à Reims (groupe A)



Mardi 18 juin

21h00 : Italie - Brésil à Valenciennes (groupe C)

21h00 : Jamaïque - Australie à Grenoble (groupe C)



Mercredi 19 juin :

21h00 : Japon - Angleterre à Nice (groupe D)

21h00 : Écosse - Argentine à Paris (groupe D)



Jeudi 20 juin :

18h00 : Pays-Bas - Canada à Reims (groupe E)

18h00 : Cameroun - Nouvelle-Zélande à Montpellier (groupe E)

21h00 : Suède - Thaïlande au Havre (groupe F)

21h00 : Thaïlande - Chili à Rennes (groupe F)



8es de finale :



Samedi 22 juin :

15h00 : 1er groupe B - 3e groupe A, C ou D à Grenoble (match 37)

18h30 : 2e groupe A - 2e groupe C à Nice (match 38)



Dimanche 23 juin :

17h30 : 1er groupe D - 3e groupe B, E ou F à Valenciennes (match 39)

21h00 : 1er groupe A - 3e groupe C, D ou E au Havre (match 40)



Lundi 24 juin :

18h00 : 2e groupe B - 1er groupe F à Reims (match 41)

21h00 : 2e groupe F - 2e groupe E à Paris (match 42)



Mardi 25 juin :

18h00 : 1er groupe C - 3e groupe A, B ou F à Montpellier (match 42)

21h00 : 1er groupe E - 2e groupe D à Rennes (match 44)



Quarts de finale :



Jeudi 27 juin :

21h00 : vainqueur match 37 - vainqueur match 39 au Havre (match 45)



Vendredi 28 juin :

21h00 : vainqueur match 40 - vainqueur match 41 à Paris (match 46)



Samedi 29 juin :

15h00 : vainqueur match 43 - vainqueur match 44 à Valenciennes (match 47)

18h30 : vainqueur match 38 - vainqueur match 42 à Rennes (match 48)



Demi-finales :



Mardi 2 juillet :

21h00 : vainqueur match 45 - vainqueur match 46 à Lyon



Mercredi 3 juillet :

21h00 : vainqueur match 47 - vainqueur match 48 à Lyon



Match pour la 3e place samedi 6 juillet à Nice



Finale dimanche 7 juillet à Lyon