publié le 12/06/2019 à 22:16

Tenue en échec par la Norvège lors des 45 premières minutes de leur premier grand test dans cette Coupe du Monde 2019, "leur" Coupe du Monde, les joueuses de Corine Diacre n'ont mis que quelques secondes pour faire la différence au retour des vestiaires.



Servie par Amandine Henry sur le côté gauche, Amel Majri a pris tout son temps pour adresser un centre parfait dans la surface de réparation. Titularisée d'entrée alors qu'elle était remplaçante lors du match d'ouverture face à la Corée du Sud (4-0), Valérie Gauvin a jailli devant son adversaire directe pour marquer du pied gauche (46e).

C'est le 7e but en 18 sélections pour l'attaquante de Montpellier (23 ans). Si l'équipe de France remporte ce deuxième match, elle fera un pas immense vers les 8es de finale avant de se frotter au Nigeria, lundi 17 juin (21h) à Rennes.

Cet avantage aura toutefois été de courte durée pour les Bleus : huit minutes. Sur un centre de Lehn Herlovsen a priori sans danger à gauche de la surface française, Wendie Renard a raté son dégagement, qui a terminé directement dans le but de Sarah Bouahddi. 1-1, tout est à refaire.

Mais la France a repris l'avantage à la 72e minute, sur un penalty transformé par Eugénie Le Sommer et obtenu par Marion Torrent. La latérale droite de Montpellier a été touché au genou dans la surface adverse par Ingrid Engen. Après recours à l'assistance vidéo, le penalty a été accordé aux Bleus. C'est le 76e but de Le Sommer en 161 sélections. Le record de Marinette Pichon (81 buts) se rapproche un peu plus.