publié le 09/06/2019 à 12:00

Ce match entre l’Australie et l’Italie semble équilibré : il oppose la 6e nation au classement FIFA à la 15e. Cependant, l’expérience penche clairement du côté australien. Les joueuses de l'océan pacifique restent sur trois quarts de finale sur les trois dernières Coupes du Monde.



La sélection italienne, elle, ne s'était plus qualifiée pour la phase finale d'un Mondial depuis 1999 (élimination dès le 1er tour). Lors du dernier championnat d'Europe des nations, la Squadra Azzura n'avait pas non plus brillé.



Le Brésil et la Jamaïque complètent ce groupe C. Les deux premiers de chacun des six groupes seront qualifiés pour les 8es de de finale, en compagnie des quatre meilleurs troisièmes. La finale est prévue le dimanche 7 juillet à Lyon (17h).