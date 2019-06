et AFP

publié le 16/06/2019 à 14:00

Laminée par les États-Unis en ouverture de la Coupe du Monde (13-0), la Thaïlande aura sauver les meubles face à la Suède. Les Européennes se sont qualifiées pour les 8es de finale de la compétition en corrigeant la très faible équipe asiatique (5-1), ce dimanche 16 juin à Nice.



Dans un match à sens unique, les Suédoises ont eu le bon goût de varier les styles de buts en première période : une tête sur corner de Linda Sembrant (6e), un crochet et un tir de près pour Kosovare Asllani (19e) et une frappe de mule de Fridolina Rolfo (42e). Elles ont ensuite alourdi le score en fin de match, grâce à une tête de Lina Hurtig (81e) et un penalty d'Elin Rubensson (90e+6).

Mais l’événement de ce match est survenu à la 91e minute du match quand la capitaine thaïlandaise, Kanjana Sungngoen, a inscrit le premier but de son équipe dans ce Mondial et ainsi sauver l'honneur. Un moment émouvant pour la sélectionneuse, qui n'a pu retenir ses larmes sur le banc de touche.

Il reste un dernier match aux Thaïlandaises contre les débutantes chiliennes pour ne pas rentrer bredouille alors que la Suède affrontera les redoutables Américaines pour cette "finale" du groupe F.