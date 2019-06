et AFP

publié le 17/06/2019 à 23:01

La VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage, est favorable à l'équipe de France en ce début de Coupe du Monde. Face à la Norvège lors du deuxième de groupe, l'arbitre y avait fait appel après un contact sur Marion Torrent dans la surface adverse. Penalty accordé et transformé par Eugénie Le Sommer pour le but de la victoire. Rebelote lundi 17 juin face au Nigeria, au terme d'une séquence un peu plus confuse.



La Nigériane Ngozi Ebere a d'abord été désignée coupable d'une faute sur l'attaquante des Girondins de Bordeaux Viviane Asseyi (75e). Nouvel appel à la VAR. Images consultées. Penalty validé, avec un deuxième carton jaune synonyme de rouge adressé à Ebere. Poussée par ses partenaires, Wendie Renard a vu sa tentative repoussée par le poteau.

Mais l'arbitre l'a donné à retirer après un deuxième recours à la vidéo en considérant que la gardienne nigériane avait bougé de sa ligne avant la frappe de Renard. Deuxième tentative fructueuse pour la défenseuse des Bleues et de l'OL, qui a cette fois pris Chiamaka Nnadozie à contre-pied sur sa gauche.

C'est le troisième but de Wendie Renard dans cette compétition après son doublé de la tête sur corner lors du match d'ouverture face à la Corée du Sud (4-0). La joueuse de 28 ans (143 sélections) a aussi été malheureuse en marquant contre son camp face à la Norvège (victoire des Bleues 2-1).