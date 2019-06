publié le 25/06/2019 à 20:00

Sur le papier, ce 8e de finale entre les Pays-Bas et le Japon, le dernier de ce Mondial 2019, est le plus prestigieux, avec d'un côté le denier vainqueur de l'Euro (2017) et de l'autre les vice-championnes du Monde en titre. Le choc a lieu au Roazhon Park de Rennes, mardi 25 juin (21h).

Pour leur deuxième participation consécutive à la phase finale, les Hollandaises ont terminé 1res du groupe E grâce à des succès sur la Nouvelle-Zélande (1-0), le Cameroun (3-1) et le Canada (2-1). Cinq joueuses différentes ont déjà marqué.

Les Japonaises ont, elles, pris la 2e place du groupe D après un nul contre l'Argentine (0-0), un succès face à l'Écosse (2-1) et une défaite contre l'Angleterre (2-0). Il y a quatre ans au Japon, elles ne s'étaient inclinés qu'en finale face aux États-Unis (5-2), dans un remake de la finale 2011 remportée aux tirs au but (2-2, 3 tirs à 1).