publié le 15/06/2019 à 20:00

Logiquement, les Canadiennes ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine de football ce samedi 15 juin, en battant la Nouvelle-Zélande par 2 buts à 0. Grâce à cette victoire, les joueuses de Kenneth Heiner-Møller rejoignent les Pays-Bas, autre nation qualifiée du groupe E, pour la deuxième phase de la compétition.



Dans cette rencontre jouée au Stade des Alpes de Grenoble, Jessie Fleming a ouvert le score à la 48e minute et Nichelle Prince a fait le break (79e) pour les Canadiennes, après une première période insipide. Sur l'action, le Canada, qui a affiché un jeu collectif et une surtout une animation offensive de grande qualité, avait enfin réussi à prendre à la fois de l'espace et de la vitesse pour déborder une défense adverse bien regroupée et qui l'a fait déjouer durant toute la première période.

Avec deux victoires en autant de matches, le Canada a donc six points et est assuré de terminer à l'une des deux premières places de la poule E, avant la "finale" du groupe le 20 juin face aux Néerlandaises, qui se jouera à Reims, au Stade Auguste Delaune