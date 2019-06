publié le 10/06/2019 à 20:35

Auteure d'un doublé de la tête avec l'équipe de France lors du match d'ouverture face à la Corée du Sud (4-0), Wendie Renard s'est la première emparée des commandes du classement des buteuses de cette Coupe du Monde 2019, la huitième de l'histoire. Mais la défenseuse des Bleues et de l'OL a été dépassée par la Brésilienne Cristiane, dimanche 9 juin.



De son nom complet Cristiane Rozeira de Souza Silva, l'attaquante de 34 ans a signé les trois buts de la victoire de la Seleçao face à la Jamaïque (3-0). Outre Renard, elle devance l'Italienne Barbara Bonansea et l'Espagnole Jennifer Hermoso. 11 joueuses ont trouvé le chemin des filets à une reprise, parmi lesquelles les Françaises Amandine Henry et Eugénie Le Sommer.

Il y a quatre ans au Canada, le titre de meilleure buteuse était conjointement revenu à l'Américaine Carli Lloyd, sacrée championne du Monde, et à l'Allemande Célia Sasic (six buts chacune). Sur une édition, le record appartient à l'Américaine Michelle Akers : 10 réalisations lors de la première édition en 1991.

Le classement des buteuses :

3 buts : Cristiane (Brésil)



2 buts : Bonansea (Italie), Hermoso (Espagne), Renard (France)



1 but : Emslie (Écosse), Garcia (Espagne), Gwinn ( Allemagne), Henry (France), Kerr (Australie), Kgatlana (Afrique du Sud), Le Sommer (France), Parris (Angleterre), Reiten (Norvège), Utland (Norvège), White (Angleterre)