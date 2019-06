publié le 08/06/2019 à 14:00

Double championne du Monde en 2003 et 2007, toujours au moins quart-de-finaliste, championne olympique en titre, victorieuse de 8 des 12 championnats d'Europe disputées : l'Allemagne se présente évidemment comme l'une des grandes favorites au sacre lors de ce Mondial en France.



La 2e nation au classement FIFa se retrouve pour commencer dans un groupe avec l'Espagne (13e), l'Afrique du Sud (49e) et la Chine (16e), son premier adversaire, au Roazhon Park de Rennes. Finalistes en 1999, les Chinoises restent sur un quart de finale en 2015 au Canada et sun autre quart aux Jeux Olympiques de Rio un an plus tard.

Les deux premiers de chacun des six groupes seront qualifiés pour les 8es de de finale, en compagnie des quatre meilleurs troisièmes. La finale est prévue le dimanche 7 juillet à Lyon (17h).