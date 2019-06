publié le 10/06/2019 à 15:00

Au lendemain de la victoire (2-1) de l'Angleterre face à l'Écosse, place au deuxième match du groupe D dans ce Mondial 2019. Seulement 37e au classement FIFA, l'Argentine défie le Japon, 7e, finaliste en 2015 et vainqueur du tournoi en 2011.



L'Albiceleste, elle, dispute seulement sa troisième phase finale après 2003 et 2007 et n'a jamais dépassé le 1er tour. La Lionel Messi au féminin n'existe pas encore, même si Soledad James (30 ans) peut s'enorgueillir d'un récent sacre en Ligue des champions avec l'Olympique Lyonnais. Au Parc des Princes, elle croisera la route de sa coéquipière en club Saki Kumagai.

Les deux premiers de chacun des six groupes seront qualifiés pour les 8es de de finale, en compagnie des quatre meilleurs troisièmes. La finale est prévue le dimanche 7 juillet à Lyon (17h).