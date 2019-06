publié le 12/06/2019 à 13:01

Pour le Nigeria et la Corée du Sud, ce deuxième match de poules est déjà décisif : le vaincu sera probablement hors jeu pour les 8es de finale tandis qu'un match nul n'arrangera personne avant la troisième journée et un affrontement corsé - les Bleues pour les Nigerianes, les Norvégiennes pour les Sud-Coréennes.



Pourtant 14èmes au classement FIFA, les Asiatiques ont explosé face à la France lors du match d'ouverture au Parc des Princes (4-0). Le lendemain, les Africaines (38es) ont également sombré à Reims sans marquer de but contre les Norvégiennes (3-0), privées de leur star Ada Hegerberg.

Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes (sur six) seront qualifiés pour les 8es de finale, qui débuteront le samedi 22 juin à 17h30. La finale est prévue le dimanche 7 juillet à Lyon (17h).