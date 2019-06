publié le 12/06/2019 à 17:00

Entre deux matches du groupe A, celui des Bleues (Nigeria-Corée du Sud à 15h et France-Norvège à 21h), place au choc théorique du groupe B, mercredi 12 juin (18h) au stade du Hainault de Valenciennes. L'Allemagne occupe la 2e place au classement Fifa, l'Espagne la 13e. Ce groupe comporte aussi la Chine (14e) et l'Afrique du Sud (49e).



Chez les messieurs, cette affiche entre la Mannschaft et la Roja pèse cinq Coupes du Monde. Chez les dames, les Allemandes ont été titrées à deux reprises (2003 et 2007) alors que les Espagnoles disputent seulement leur deuxième phase finale. Les Ibériques l'ont bien entamée en renversant les Sud-Africaines 3-1. Les Allemandes se sont elles montrées efficaces à défaut de briller face aux Chinoises (1-0).

Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes (sur six) seront qualifiés pour les 8es de finale, qui débuteront le samedi 22 juin à 17h30. La finale est prévue le dimanche 7 juillet à Lyon (17h).