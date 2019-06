publié le 23/06/2019 à 19:30

"Ce que ça m'inspire, France-Brésil ? Je pense à 98, c'est ça qui m'a donné envie de jouer au foot. 21 ans plus tard, on me dit France-Brésil et c'est moi qui joue". À l'image de ces mots de l'attaquante des Bleues, Viviane Asseyi, l'excitation est encore montée d'un cran à l'annonce de l'identité de l'adversaire du pays hôte en 8es de finale : la Seleçao de Marta.

Les Brésiliennes n'ont certes pas le même palmarès que leurs homologues masculins (une finale, en 2007, contre cinq titres avec les Pelé, Romario, Ronaldo...). Mais elle possèdent dans plusieurs joueurs de premier plan à commencer par Marta Vieira da Silva (33 ans), élue meilleure joueuse du monde à six reprises de 2006 à 2018.

Après un carton contre la Corée du Sud (4-0) en ouverture, les filles de Corinne Diacre ont été bien moins flamboyantes face à la Norvège (2-1) puis au Nigeria (1-0). Mais comme le dit la sélectionneuse, qui ne veut pas encore penser à un éventuel quart face aux États-Unis, "c'est une nouvelle compétition qui commence".