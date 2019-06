et AFP

publié le 19/06/2019 à 19:50

Grâce à un match nul 3 à 3 arraché dans les dernières secondes, qui élimine l'Ecosse, l'Argentine a conquis mercredi 19 juin à Paris la troisième place du groupe D et peut encore rêver aux huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de football. Milieu d'Arsenal, Kim Little a ouvert le score à la 19e minute, seule aux six mètres.

Rentrées des vestiaires du Parc des Princes avec des intentions offensives, les joueuses entraînées par Michelle Kerr n'ont pas tardé à doubler la mise par l'intermédiaire de la défenseure centrale Jennifer Beattie.

L'ancienne joueuse de Montpellier a repris victorieusement de la tête un centre venu de la droite à la 49e.Erin Cuthbert, la virevoltante star offensive de Chelsea, a corsé de près l'addition à la 69e minute après que la portière argentine Correa a détourné sur son poteau une tête de Leanne Crichton.

Toutefois en l'espace de cinq minutes, la remplaçante Milagros Menendez (74e) puis l'ailière Florencia Bonsegundo (79e) ont réduit la marque. Puis à quelques instants de la fin du temps réglementaire, l'arbitre a fait appel à la VAR pour accorder un penalty après un tacle sur Aldana Cometti.

Bonsegundo l'a manqué en tirant trop faiblement mais a obtenu une nouvelle chance car la gardienne Lee Alexander avait avancé sur sa ligne, et la joueuse de Huelva n'a pas tremblé à son deuxième essai. Pour leur participation inaugurale au Mondial, les Écossaises, défaites lors de leurs deux premières rencontres, peuvent nourrir de gros regrets.

Les Argentines conservent elles de modestes chances de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes avant les derniers matches de poule jeudi.

