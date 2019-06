publié le 23/06/2019 à 17:15

Comme Allemagne-Nigeria la veille, cet Angleterre-Cameroun semble largement déséquilibré sur le papier avec d'un côté la 3e nation mondiale, de l'autre la 46e et moins bien classée de ces 8es de finale. Les "Lionnes Indomptables" déboulent cependant portées par leur qualification miraculeuse grâce à un succès (2-1) sur la Nouvelle-Zélande.

Il y a quatre ans, pour leur première participation à une phase finale, les Camerounaises s'étaient déjà hissés en 8es (défaite 1-0 face aux Chinoises). Cette année, elles se sont inclinées de peu face au Canadiennes (1-0) et ont marqué contre les Hollandaises (défaite 3-1).

De leur côté, les "Three Lionesses" ont réalisé un carton plein face à l'Écosse (2-1), l'Argentine (1-0) et la Japon (2-0). Elles restent sur une 3e place en 2015 au Canada après deux quarts de finale en 2007 et 2011.