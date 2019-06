publié le 09/06/2019 à 14:30

Si la Seleçao masculine a déjà décroché le titre mondial à cinq reprises, la dernière fois en 2002, son homologue féminine n'a encore jamais soulevé le trophée suprême. Sa meilleure performance remonte à 2007 : une finale perdue face à l'Allemagne. Il y a quatre ans, les Brésiliennes avaient été stoppées dès les 8es de finale.



Cette année, avec sa star Marta et son expérimentée Formiga, la sélection de Vadao débarque pleine d'ambitions. Elle débute face à la modeste Jamaïque, qualifiée pour la première fois de son histoire à une phase finale de Coupe du Monde.

Dans ce groupe C figurent aussi l'Australie et l'Italie. Les deux premiers de chacun des six groupes seront qualifiés pour les 8es de de finale, en compagnie des quatre meilleurs troisièmes. La finale est prévue le dimanche 7 juillet à Lyon (17h).