publié le 17/06/2019 à 17:00

Terminer en tête de la poule B pour éviter le Américaines en 8es de finale et même potentiellement jusqu'à la finale : voilà l'objectif des Allemandes sur la pelouse du stade de La Mosson de Montpellier. Après ses courtes victoires sur la Chine (1-0) et l'Espagne (1-0), la "Mannschaft" (6 points) n'a besoin que d'un nul pour rester devant la Chine et l'Espagne (3 points, qui s'affrontent au Havre.



La 1re place offrirait à l'Allemagne, officiellement déjà qualifiée pour la suite de la compétition, un 8e face à un 3e de groupe le samedi 22 juin (17h30) à Grenoble. La 2e, en revanche, l'enverrait à Reims le lundi 24 juin (18h) pour défier, le 1er du groupe F, probablement les États-Unis.



Les Sud-Africaines peuvent encore espérer terminer parmi les quatre 3es de groupe (sur six) qui verront les 8es. Mais après deux revers face à l'Espagne (3-1) et la Chine (1-0), les "Banyana Banyana" espèrent surtout terminer leur première phase finale de Mondial la tête haute.