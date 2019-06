publié le 14/06/2019 à 17:00

L'Italie a réussi son entrée en lice dans ce Mondial en battant, un peu à la surprise générale et sur le fil, les Australiennes (2-1), 6es au classement Fifa (la Squadra Azzura est 15e). Elle a donc à cœur de confirmer et d'assurer sa place parmi les deux leaders du groupe C, synonyme de qualification en 8es de finale.



Face à la Jamaïque, nation la moins bien classée des 24 équipes en lice (53e), la partie s'annonce plus facile sur le papier. Mais les "Reggae Girlz", en ruine il y a 5 ans, ont su montrer qu'elles avaient suffisamment de ressources pour valider leur ticket pour la France. Alors pourquoi pas plus loin.

Les Jamaïcaines peuvent notamment compter sur leur attaquante vedette, Khadija Shaw (22 ans et 19 buts en qualifications), formée aux États-Unis et qui vient de signer à Bordeaux, et sur sa gardienne Sydney Schneider, qui face au Brésil (défaite 3-0), a notamment stoppé un penalty d'Andressa.