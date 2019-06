et AFP

publié le 17/06/2019 à 17:00

Derrière l'Allemagne, déjà qualifiée pour les 8es de finale avec ses six points en deux matches, rien n'est fait dans le groupe B de ce Mondial 2019. Si l'adversaire des Allemandes, l'Afrique du Sud (0 point), semble se diriger vers la sortie à moins d'un immense exploit, la Chine et l'Espagne se disputent la 2e place directement qualificative pour les 8es de finale Espagne, au Havre.



Potentiellement, même un partage des points pourrait propulser les deux nations au tour suivant. Les quatre meilleurs 3es de groupe sur six seront en effet également qualifiés. Les Chinoises restent sur un succès 1-0 face aux Sud-Africaines après un revers sur le même score face aux Allemandes.

La "Roja" est aussi tombée de peu face à la "Mannschaft" (1-0) cinq jours après sa victoire (3-1) contre l'Afrique du Sud.