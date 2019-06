publié le 11/06/2019 à 19:00

La France, la Norvège et le Brésil ont cartonné, l'Allemagne, l'Angleterre et le Canada assuré le strict minimum, le Japon a été accroché, l'Australie surprise par l'Italie. C'est désormais au tour des États-Unis d'entrer dans cette Coupe du Monde 2019.



Sur le papier, les tenantes du titre ne doivent faire qu'une bouchée de la Thaïlande, 34ème nation mondiale, qui dispute sa deuxième phase finale (élimination 1er tour en 2015). Depuis la première édition en 1991, les Américaines ont, elles, participé à toutes les éditions et ont même toujours fini sur le podium. Elles ont gagné en 1991, 1999 et donc 2015.



Le Chili et la Suède sont les deux autres membres de ce groupe F. Les deux premiers de chacun des six groupes seront qualifiés pour les 8es de de finale, en compagnie des quatre meilleurs troisièmes. La finale est prévue le dimanche 7 juillet à Lyon (17h).