publié le 13/06/2019 à 19:00

Dans ce groupe B du Mondial, la Chine (16e nation mondiale) et l'Afrique du Sud (49e) sont mal parties avec des défaites respectivement face à l'Allemagne (1-0) et l'Espagne (3-1) lors des premiers matches.



Quart-de-finalistes il y a quatre ans, les Chinoises ont toutefois réussi à tenir la dragée haute aux Allemandes et ne veulent cette fois pas manquer les trois points. Les Banyana Banyana sud-africaines devront, elles, pallier l'absence de leur défenseure Nothando Vilakazi, suspendue après son carton rouge face à l'Espagne.



Ce match sera également scruté de près par les Allemandes, qui ont pris la tête du groupe avec six points en s'imposant face à l'Espagne (1-0), mercredi 12 juin. Pour la Mannschaft, un nul entre les Chinoises et les Sud-Africaines serait en effet synonyme de qualification directe pour les 8es de finale.