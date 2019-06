et AFP

publié le 14/06/2019 à 14:00

Dans ce groupe D dominé par l'Angleterre (3 points) devant l'Argentine (1), le Japon (1) et l'Écosse (0) n'ont d'autre choix que de gagner pour espérer voir les 8es de finale. Sacrées au Mondial 2011, les Japonaises ont manqué leur entrée dans ce Mondial 2019, en faisant match nul (0-0) face à l'Argentine, une équipe largement à sa portée.



Après une préparation mitigée, les Nipponnes doivent donc impérativement se relancer face aux Écossaises. Mais ces dernières, novices dans la compétition et qui ont marqué leur premier but face aux Anglaises (défaite 2-1), ont aussi soif de points.

Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes (sur six) seront qualifiés pour les 8es de finale, qui débuteront le samedi 22 juin à 17h30. La finale est prévue le dimanche 7 juillet à Lyon (17h).