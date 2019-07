Alex Morgan et Megan Rapinoe avec les États-Unis le 24 juin 2019 à Reims

et AFP

publié le 02/07/2019 à 19:30

Les Américaines sont-elles imbattables à la Coupe du Monde de football ? Cette première demi-finale est particulièrement attendue car les Anglaises font elles aussi très forte impression dans le tournoi. Le sel de ce choc repose notamment sur le duel annoncé entre l'attaquante-vedette de la "Team USA" Megan Rapinoe et sa vis-à-vis Lucy Bronze, star des "Three Lionesses", le surnom de la sélection anglaise.

Rapinoe a inscrit cinq buts dans ce Mondial et figure en tête du classement des meilleures marqueuses avec sa compatriote Alex Morgan, l'Australienne Sam Kerr, mais surtout une Anglaise, Ellen White. Outre la concurrence de White, elle aura en face d'elle sur son côté gauche un redoutable duel avec Bronze.

L'arrière droite anglaise est la grande star de sa sélection et vient d'inscrire l'un des plus beaux buts du tournoi, le coup de canon du 3-0 contre la Norvège en quart, sous les applaudissements d'un certain David Beckham. Polyvalente, la défenseure peut jouer partout ou presque sur le terrain.