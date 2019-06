France - États-Unis : les Bleues échouent aux portes de l'exploit

publié le 28/06/2019 à 19:30

Plus de possession, de passes, d'occasions, de tirs, de corners, de centres... L'équipe de France féminine de football a livré un match immense par moments, vendredi 28 juin au Parc des Princes, face aux (presque) invincibles américaines. Le "Team USA" s'est retrouvé bousculé comme rarement, poussé dans les cordes en deuxième période. Mais c'est bien lui qui jouera les demi-finales, comme à chaque fois depuis la création de la Coupe du Monde en 1991.

Les Américaines retrouveront mardi 2 juillet (21h) à Lyon les Anglaises, assez impressionnantes depuis le début du tournoi. Dans leur viseur, un quatrième sacre mondial en huit éditions, en plus des quatre titres olympiques glanés en six éditions depuis 1996. Pour les Françaises, le rêve prend fin, de façon assez brutale. La faute à un manque d'efficacité dans les moments clefs. Il n'a vraiment pas manqué grand chose aux joueuses de Corinne Diacre pour créer l'exploit.

Ce quart de finale a mal démarré pour les Bleues, sous plus de 30 degrés et devant 40.000 supporters bouillants - dont 10.000 Américains. Dès la 4e minute, Alex Morgan était lancée sur le côté gauche. Faute de Griedge Mbock, sanctionnée d'un carton jaune. Coup franc frappé par Megan Rapinoe... et touché par personne. 1-0. 5e minute de jeu. Comme lors de leurs quatre premiers matches, un but des USA dans le premier quart d'heure.

Les Américaines prises à la gorge

Tout de bleu vêtues, Amandine Henry et ses coéquipières ont vite relevé la tête pour prendre le contrôle du ballon, prendre peu à peu confiance et éteindre les rares offensives américaines. Mais il manqué la finition pour égaliser avant la pause, à l'image de cette frappe de la capitaine au dessus (19e).

Au retour des vestiaires, la France a encore haussé son niveau de jeu, prenant les Américaines à la gorge, les empêchant de ressortir proprement. Plusieurs fois, Henry, notamment, a retenté sa chance, offrant à Gaëtane Thiney la possibilité de frapper des corners tendus, étouffants pour les États-Unis.

Amel Majri ou Kadidiatou Diani donnaient le tournis aux défenseuses adverses, au bord du KO. Et puis sur une rare action développée côté droit, les Américaines, elles, ont fait preuve de réalisme, avec une nouvelle fois Megan Rapinoe à la finition (65e).

Renard relance le suspense à la 81e

Sonnée, l'équipe de France n'a pas abdiqué et s'est offert le droit de rêver à une prolongation grâce à Wendie Renard, de la tête à la réception d'un coup franc de Gaëtane Thiney (81e). Trois minutes plus tard, Amel Majri arrêtait de jouer pour réclamer une main dans la surface adverse. Pas de réaction de l'arbitre, ni des préposés au VAR.



Les Américaines ont alors fait parler l'expérience, effectuant un dernier changement, gagnant de précieuses secondes en s'approchant des poteaux de corner français. En dépit des cinq minutes de temps additionnel, les Bleues n'ont pas vraiment pu se créer de dernière occasion franche. Cruel. Mais l'écart est peut-être en train de se réduire.

Les équipes de départ :

Mondial féminin 2019 de football - quart de finale

À Paris (Parc des Princes) : États-Unis battent France 2 à 1 (1-0)

États-Unis qualifiés pour les demi-finales

Spectateurs : 45.595

Arbitre : K. Monzul (UKR)

Buts :

France : Renard (81)

États-Unis : Rapinoe (5, 65)

Avertissements :



France : Mbock Bathy (4), Bussaglia (90+4)

Possession de balle :

France : 61 %

États-Unis : 39 % Les équipes :

France : Bouhaddi - Torrent, Mbock Bathy, Renard, Majri - Henry (cap), Thiney, Bussaglia - Diani, Gauvin (Cascarino 76), Le Sommer (Asseyi 82)

Entraîneur : Corinne Diacre

États-Unis : Naeher - O'Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn - Lavelle (Horan 63), Ertz, Mewis (Lloyd 82) - Heath, Morgan (cap), Rapinoe (Press 87)

Entraîneur : Jillian Ellis