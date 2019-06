publié le 08/06/2019 à 20:00

Finaliste de la première édition de la Coupe du Monde féminine en 1991 face aux États-Unis et sacrée quatre ans plus tard (victoire 2-0 en finale face à l'Allemagne), encore 4e en 1999 et 2007, la Norvège reste sur deux échecs. L'actuelle 12e nation au classement Fifa a disparu dès la phase de poules en 2011 puis en 8es de finale en 2015.



Le Nigeria (38e nation mondiale) s'est toujours qualifié pour la phase finale du Mondial mais n'a dépassé le premier tour qu'à une reprise, en 1999 (quart de finale). En revanche, il règne en maître sur son continent : 11 victoires en Coupe d'Afrique des Nations en 13 éditions, la dernière en décembre dernier.

La Norvège et le Nigeria sont dans le groupe A avec la France et la Corée du Sud. Les deux premiers de chacun des six groupes seront qualifiés pour les 8es de de finale, en compagnie des quatre meilleurs troisièmes.